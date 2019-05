Toronto schafft Ausgleich im Play-off gegen Bucks

Die Toronto Raptors haben am Dienstagabend mit einem deutlichen 120:102-Heimsieg gegen die Milwaukee Bucks den 2:2-Ausgleich im Eastern-Conference-Finale der NBA geschafft. Das fünfte Spiel der „best of seven“-Serie, deren Gewinner auf Titelverteidiger Golden State Warriors trifft, findet nun in der Nacht auf Freitag (ab 2.30 Uhr) in Milwaukee statt.