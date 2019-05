Baustart für die neue Drehscheibe im Flachgau

Der Startschuss für den Ausbau des Bahnhofs Neumarkt-Köstendorf zum Knotenpunkt im Flachgau ist gefallen. Der Bahnhof sowie die Station in Straßwalchen-Steindorf werden bis 2021 neu gebaut. Das dritte Gleis zwischen den beiden Orten wird die Mattigtalbahn an das Netz in Richtung Salzburg verbinden.