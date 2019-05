„Jonathan“: Zwei Männer teilen sich einen Körper

Der 25-jährige US-Amerikaner Ansel Elgort ist in diesem Science-Fiction-Drama in einer Doppelrolle als John und Jonathan zu sehen; das britische Model Suki Waterhouse ist ebenfalls dabei. Ebenso wie Patricia Clarkson („The Green Mile“, „House of Cards“), die in die Rolle der Ärztin Mina Nariman schlüpft. Für Regisseur Bill Oliver ist „Jonathan“ das Langfilmdebüt.