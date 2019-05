Flieger-Engpass kostete Hörsching Istanbul-Flüge

Obwohl die Pistensanierung in Salzburg noch nicht abgeschlossen ist, fehlte die Istanbul-Verbindung gestern am Tagesprogramm des Linzer Flughafens. Auch heute, morgen und Sonntag wurden die Flüge in die Metropole gestrichen. Grund: Weil die Boeing-737-Max-Maschinen weiter am Boden bleiben müssen, zog Turkish Airlines aufgrund des Engpasses in der Flotte das für die Linz-Verbindung vorgesehene Flugzeug ab, um Lücken zu schließen. „Sonst verlief der Live-Test aber sehr gut“, sagt Flughafen-Chef Norbert Draskovits über das Turkish-Airlines-Gastspiel in Hörsching, das am Dienstagabend endet.