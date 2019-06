Mutter stellt sexy Model-Posen auf Insta nach

Mit ihren lustigen Parodien von Hochglanzfotos zieht Carly aus Großbritannien nicht nur viele Lacher auf ihre Seite, sondern spricht mit ihren Kommentaren auch viele Müttern aus der Seele. Das Leben ist nicht so, wie es in den Medien und auf Social-Media-Seiten dargestellt wird. Das zeigt die Britin gekonnt. Das manche ihrer Fotos doch sehr gewagt sind, sollte eigentlich nicht stören. Schließlich macht sie die (fast) gleichen Posen, die, wenn sie von Models gemacht werden, so bejubelt und für ästhetisch befunden werden. Doch wenn man mehr als 48 Kilogramm wiegt, ist das anscheinend nur mehr abartig.