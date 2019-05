Zahl der Fahrraddiebstähle wieder gestiegen

Eine Codierung des Fahrradrahmens zahlt sich sicherlich aus. Die Stadt Salzburg bietet so etwas an. Dank des Codes kann das Bike immer wieder erkannt werden. Ein so gekennzeichnetes gestohlenes Rad tauchte schon einmal in der Türkei auf und wurde sogar zurückgebracht. Auch GPS-Systeme sind vorteilhaft. Dazu gibt es ebenso eine Story aus Salzburg: Ein Bike, dass via GPS vom Computer der Besitzerin aus verfolgt werden konnte, wurde gestohlen, in einen Laster verfrachtet und nach Rom mitgenommen. Dort tauchte es in einer etwas heruntergekommenen Siedlung auf. Auch dieses Fahrrad konnte zurückgebracht werden.