Minus 20 Prozent auf die „Starnacht am Wörthersee“

Es wird das Musikereignis des Jahres - die 20. „Starnacht am Wörthersee“. Die großen Jubiläumsshows finden am 19. und 20. Juli in der Klagenfurter Ostbucht statt. Die Show am 20. Juli ist bereits restlos ausverkauft, für die Generalprobe am Vortag gibt es aber noch Tickets! Das Aufgebot besteht einmal mehr aus dem „Who is Who“ der internationalen Musikszene. Mit dabei sind u.a. Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier, Superstar Roland Kaiser, die Pop-Chartstürmerin Lena, DJ Ötzi, Nik P. und der junge Alvaro Soler. Wie gewohnt führen Barbara Schöneberger und Alfons Haider durch die Gala. Ein legendärer Abend ist garantiert!