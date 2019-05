Neue App erinnert an Aufgaben in Beziehung

Es gibt Apps, die sagen, wie das Wetter wird. Es gibt Apps, die uns an unsere Einkaufsliste erinnern. Es gibt Apps, die uns lang getätigte Fotos als Erinnerung ungefragt auf das Display zaubern. Und nun gibt es eine App, die daran erinnert, dass man mit seinem Partner mal wieder kommunzieren sollte, ihm ein Kompliment machen könnte oder ihn fragen sollte, wie der Tag denn war. Gibt es tatsächlich jemanden, der so etwas braucht? Ja. Kann eine App also in Zukunft Beziehungen retten? City4U hat versucht, es herauszufinden.