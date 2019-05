178 Kühe auf Weg zum Schlachter geprüft

„Wir bleiben weiter dran!“

Kälber dürfen bei uns erst transportiert werden, wenn sie mindestens 14 Tage alt sind und der Nabelstrang bereits abgeheilt und abgefallen ist. Das passte bei der Kontrolle bei allen Tieren. Der Großteil der Kälber wird weiterverkauft und damit auch in einigen Tagen weiter transportiert. Die Fahrten gehen dann bis nach Italien und nach Spanien. Knapp 88.000 Tiere werden jährlich in Bergheim geschlachtet. Die Kontrolle war die erste im heurigen Jahr. „Wir bleiben aber weiter dran. So schlimme Dinge wie früher, als die Kälber blutend und verletzt am Boden lagen, können wir nur durch den anhaltenden Kontrolldruck verhindern“, sagt Naderer. Die Lenker der Transporter wissen mittlerweile, dass es in Salzburg „streng“ zu geht und versuchen sich deswegen auch vermehrt an die Regeln zu halten.