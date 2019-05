Höchstzahl: 316.000 Autos im ganzen Bundesland

Was rückblickend auffällt: Noch Anfang der 90er-Jahre war der Motorisierungsgrad - also die Anzahl der Autos pro 1000 Einwohner - in den Städten höher als am Land. So gab es im Jahr 1990 in der Stadt Salzburg 425 Pkw pro 1000 Einwohner, im Lungau waren es nur 382. Heute ist es umgekehrt: In der Stadt Salzburg sind es 517 Pkw pro 1000 Einwohner, im Lungau sind es bereits 620 Pkw.