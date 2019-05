City4U verlost köstliche Hakuma-Packages

HAKUMA Whole Tea tritt in drei verschiedenen Sorten auf und vereinigt sich mit ausgewählten Früchten aus aller Welt: HAKUMA Matcha in sattem Grün, HAKUMA Spice in mattem Schwarz und HAKUMA Bitter in intensivem Pink. In jeder der Glasflaschen steckt jede Menge Persönlichkeit und ein anregendes Genusserlebnis für Körper und Geist.