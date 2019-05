Motorrad: Ein Gefährt, zwei Räder und viel Risiko

Geübt wird auch die richtige Kurven-Fahrtechnik. „Man muss mit dem Kopf in die Kurve und nicht auf den Boden schauen. In engen Kehren sollte man Drücken. Das kennen die Wenigsten. Man drückt das Motorrad in die Schräglage, der Körper bleibt aber aufrecht. So kann man enge Radien langsam durchfahren“, weiß Profi Radner. Das in die Kurve-Legen ist dann bei größeren Radien die richtige Fahrweise.„ Notbremsungen mit und ohne ABS, das Bremsen und Ausweichen- alles wird durchgespielt.