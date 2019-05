Kampf gegen Plastik: Es geht ums Eingemachte Kopieren

In der Schweiz findet in der Wirtschaft seit geraumer Zeit ein Umdenken statt: Unternehmen möchten weg von der Einweg- hin zur Kreislaufwirtschaft, um vor allem Müll zu vermeiden. Im kleinen Stil geschieht das auch im Inntaldorf Silz. „Ich habe erst so richtig nachgedacht, als die Kinder da waren“, erinnert sich Ulrike Knoblauch, „man verwendet täglich so viel Plastik, um Lebensmittel aufzubewahren und schmeißt es dann weg.“ Da habe sie sich im Internet schlau gemacht, ob es nicht eine Alternative zu Frischhaltefolie & Co. gibt und sei auf das Bienenwachstuch gestoßen.