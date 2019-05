Staatsvisite bei Milch- und Kranbauer

Nach der Sightseeingtour durch Salzburg am Samstag stand für den chinesischen Volkskongress-Präsidenten Li Zhanshu Sonntag der Besuch bei Palfinger in Lengau an. Auch hier gab sich der Polit-Player volksnah. Schon beim Verlassen der Limousine winkte er herzlich den versammelten Mitarbeitern zu. Und auch bei der Betriebsführung mit Eigentümer Hubert Palfinger, Vorstandsvorsitzenden Andreas Klauser sowie Palfingers chinesischem Partner Liang Wengen von der Sany-Group, zeigte er sich äußerst interessiert und nahm gleich in einer Kabine eine Holzkrans Platz. Neben den Maschinen stachen Li auch die Lederhosen von den Hofer Musikanten ins Auge. Als sie ihm den Kirchtagsmarsch spielten, erkundigte sich er gleich aus welchen Leder sie gefertigt sind.