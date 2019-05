FPÖ-Gemeinderat kehrt der Partei jetzt den Rücken

Stock hat einen langen offenen Brief verfasst, den er auch an die „Krone“ schickte. Darin kommt seine tiefe Enttäuschung nicht nur über die FPÖ, sondern über die gesamte Parteienlandschaft in Österreich zum Ausdruck. Es habe sich „immer wieder gezeigt, dass, egal welche Partei an die Spitze unseres Landes kommt, sie mit der Macht nicht korrekt umzugehen weiß.“