Valencia ergattert Champions-League-Ticket

Valencia hat in der spanischen Liga wie im Vorjahr den vierten Platz und damit die direkte Qualifikation für die Fußball-Champions-League geschafft. Die „Blanquinegros“ gewannen am Samstag in der letzten Runde 2:0 bei Valladolid, während Getafe nicht über ein 2:2-Remis gegen Villarreal hinauskam und in der kommenden Saison in der Europa League spielt.