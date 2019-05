Jeder zehnte Arzt in Wien ist ein Opfer von Gewalt

„Klares Nein zu Gewalt in Ordinationen“

„Der Trend zur sinkenden Hemmschwelle, zum Einschüchtern und zum aggressiven Einfordern von Leistungen, von denen man glaubt, dass sie einem zustehen, hat leider auch unsere Arztpraxen erreicht“, so der Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, Dr. Johannes Steinhart. Und weiter: „Ein klares Nein zu Gewalt in den Ordinationen, aber auch zum Ärzte-Bashing in den vergangenen Jahren.“