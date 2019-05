Donald Duck wird 85: Lasst die Feier beginnen!

Der eigene Geburtstag ist doch der schönste Tag des Jahres! Und so will Donald es in diesem Jahr auch richtig krachen lassen. Leider steht ihm wie gewohnt sein bekanntes Pech im Weg. Statt einer riesen Party erwartet ihn eine ganz andere Überraschung…. Dank einer kaputten Konstruktion aus dem Hause Düsentrieb.