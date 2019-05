Mann stürzt über Stiege, Arbeiter von Arbeitsbühne

Gleich mehrere Arbeitsunfälle haben sich am Freitag in Kärnten ereignet. In Feldkirchen ist ein 48-jähriger Hausbesitzer über die Kellerstiege gestürzt und musste vom Rettungshubschrauber C 11 ins Klinkum Klagenfurt geflogen werden. In Ossiach fiel ein Arbeiter (43) aus Grafenstein drei Meter in die Tiefe, weil das Eckteil einer Arbeitsbühne weggekippt war. Und in Hermagor wurde ein Pensionist (71) in seiner Garage beim Zerlegen eines Holzspalters verletzt: Krankenhaus Lienz.