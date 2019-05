HSV feuert Trainer Wolf, Hinterseer kommt

Der Hamburger SV geht nach dem verpassten sofortigen Wiederaufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Trotz wochenlanger Bekenntnisse gaben die Hamburger am Freitag bekannt, dass man sich mit Saisonende von Chefcoach Hannes Wolf trennen werde. Als einer der möglichen Nachfolgekandidaten gilt der Wiener Peter Stöger.