Grumpy Cat ist tot: Fans trauern um Web-Sensation

Mit ihrem ehrlichen Blick gewann sie die Herzen von Fans auf der ganzen Welt und zeigte, dass es menschlich ist, auch mal „grumpy“ zu sein. Leider zog sich Grumpy eine Harnwegsinfektion zu und diese- trotz tierärztlicher Unterstützung und viel Liebe von ihrer Familie - war zu viel für sie. Am 14. Mai schlief sie friedlich in den Armen ihrer Mama Tabatha für immer ein. Die Beileidsbekundungen kommen von Herzen aus der ganzen Welt. Grumpy wird in den Herzen derselben jedoch weiterleben und sie hätte diese Situation wie immer treffend mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Um es it Grumpys Worten zu sagen: „Some days are grumpier than others.“