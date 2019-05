Die Top-Tipps für das Wochenende in Wien

#1. Kinderfestival im Böhmischen Prater

Für Erwachsene und Teenager gibt es ja bereits viele Festivals, für die Kinder jedoch nicht. Es war also höchst an der Zeit und dieses Wochenende ist es so weit: Samstag und 14.30 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr startet das 1.Kinderfestival im Böhmischen Prater. Bei freiem Eintritt gibt es eine Zirkus-Werkstatt, einen Line Dance Workshop,Tombola, Kinderschminken, LED-Tanz, eine spektakuläre Show, Zirkusartisten und Zauberer - eben alles, was Kinderaugen strahlen lässt. Und: Der Erlös der Tombola geht an die Initiative „Aktion Kinderherz“. Wer für einen guten Zweck vor Ort spendet, kriegt eine Zeichnung eines Karikaturisten.

Wo: 10., Laaer Wald 216