Studie: Intelligenz ist wichtig für Wiener Singles

Wiener Singles legen Wert auf Allgemeinbildung

Zwar sind die Anforderungen an einen kultivierten und intelligenten Partner für Österreichs Singles hoch, doch mit Humor fängt man fast jeden Single - in Wien sogar 74 Prozent. Dass dieser gerne anspruchsvoller sein darf, gaben vier von zehn alleinstehenden Österreichern an. In Oberösterreich ist es sogar der Hälfte der Singles wichtig, beim oder vor dem Lachen mitzudenken. Besonders fordernd beim Thema Allgemeinbildung sind Wiener Singles, die mit 40 Prozent am meisten Wert darauflegen.

Interessanter Fakt: Ein Viertel der Niederösterreicher findet eine gepflegte Streitkultur mit dem Partner besonders stimulierend.