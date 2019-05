Mega-Botnetz zerschlagen: Beschuldigte vor Gericht

Internationale Ermittlungen

Seit 2012 wurde in 40 europäischen und nicht europäischen Ländern gegen die Betreiber des Botnetzes ermittelt. Die Beschuldigten sollen den Angaben zufolge in Russland, Georgien, der Ukraine, Moldawien, Bulgarien und den USA vor Gericht kommen. In der Ukraine wurde im Februar 2018 der mutmaßliche Administrator von „Avalanche“ festgenommen. Auch in Deutschland werden laut den Ermittlern zwei Beschuldigte verfolgt, denen Geldwäsche in Bezug auf Gewinne aus der Malware vorgeworfen wird.