Begehrte Urlauber: Osteuropäer unter „der Lupe“

1.168.674 Übernachtungen verzeichnet unser Bundesland aus den wichtigsten osteuropäischen Märkten, das macht 9 Prozent von allen aus. Da ist noch Luft nach oben, befinden die heimischen Touristiker, und machten sich vor Ort in Polen auf „Erkundungs-Offensive“. Was mag dieser Gast, was können wir ihm bieten?