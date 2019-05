Rätsel-Rallye um chinesischen Staatsbesuch

Warum die Delegation aus China den Termin bei der SalzburgMilch kurzfristig absagte, ist selbst dem Chef Christian Leeb unerklärlich. Da der Betrieb in Itzling bereits vor Wochen von den Chinesen samt Botschafter Li Xiaosi genau inspiziert wurde. „Außerdem gab uns 2017 auch schon der chinesische Landwirtschaftsminister Han Changfu die Ehre. Nichts desto trotz freuen wir uns sehr auf den hohen Besuch. Wir werden ihn beim Empfang in Schloss Leopoldskron treffen“, so Leeb. Statt zur Milchproduktion zieht es Li Zhanshu – zumindest laut Insidern – lieber direkt auf einen Bauernhof in St. Gilgen am Wolfgangsee.