Wegen CL-Finale: England hat ein Terminproblem

Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate hat für das Nations-League-Halbfinale gegen die Niederlande neun Spieler berufen, die nur fünf Tage zuvor im Champions-League-Finale stehen. Southgate gab sein Aufgebot am Donnerstag bekannt. Der 48-Jährige nominierte für die Partie am 6. Juni in Guimaraes drei Liverpool-Profis und gleich sechs von Tottenham - so viele wie von keinem anderen Verein.