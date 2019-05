Neue Seite stellt Photoshop-Nutzer bloß

Doch warum stellen sich manche so weit weg von der Realität in den sozialen Medien dar? Ist es der Druck, weil es alle machen? Sind sie so unzufrieden mit ihrem wahren Aussehen? Wenn ich jedoch mit meiner Cellulite unzufrieden bin, muss ich mich ja nicht mit nacktem Po ablichten lassen, nur um ihn dann so abzuändern, wie er eigentlich gar nicht ist. Vor allem ist es aber traurig, wenn man sich mittels Bearbeitungsprogramm so verändert, dass man gar nicht mehr wie man selbst aussieht.