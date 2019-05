Steiermark drückt Daumen für Paenda

Das Juryfinale für die Fachexperten ist seit gestern geschlagen, nun wird es am Abend für Österreichs Song-Contest-Hoffnung Paenda wirklich ernst: Das 2. Halbfinale des Musikwettbewerbs steht in der Expo Tel Aviv an - und es könnte laut den Wettbüros auch der letzte Auftritt der blauhaarigen Sängerin in Israel werden. Die Zocker prognostizierten der 31-Jährige jedenfalls kein Finalticket.