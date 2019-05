Ein Shuttle soll Salzburg mehr Lehrlinge bringen

Maier will daher die Sozialpartner mit an Bord holen, um eine Neuauflage am 18. September zu ermöglichen: „Uns geht’s um eine finanzielle Unterstützung und das Wohlwollen der Sozialpartner und des Landes. Wir erfüllen mit der Veranstaltung eine wichtige Aufgabe für die Firmen“, so der Unternehmer.