Kursalon Hübner wird größter Pop-up-Heurige Wiens

Ausg‘steckt is - und zwar am 23. Mai im Kursalon Hübner im 1. Bezirk. Denn da verwandelt sich das ehrwürdige Gebäude in Österreichs größten Pop-up-Heurigen. Falstaff und Almdudler präsentieren die 30 besten Heurigen und Burschenschanken aus Niederösterreich, Wien, Burgenland und der Steiermark, die ihre köstlichen Weine und zünftigen Schmankerl in die Hauptstadt mitgebracht haben.