Frecher Bankomatkartendieb bestahl Seniorinnen

Der Dieb stahl in einem Einkaufsmarkt in Bad Hall einer 85-Jährigen eine Geldtasche samt Inhalt und behob anschließend bei einem Geldausgabeautomaten in Bad Hall Bargeld. Vermutlich der gleiche Täter stahl in einem Einkaufsgeschäft in der Stadt Steyr einer 82-Jährigen aus Steyr neuerlich eine Geldtasche samt Inhalt.