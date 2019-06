James Bay für Open-Air-Konzert in Wien

Seit seinem Durchbruch zählt der Brite James Bay zu den größten Songwriter-Talenten unserer Zeit: Sein Debütalbum „Chaos And The Calm“ - auf dem auch die Hits „Hold Back The River“ und „Let It Go“ vertreten sind - wurde 2016 für die Grammys in den Kategorien „Best Rock Album“, „Best Rock Song“ und er selbst als „Best New Artist“ nominiert.