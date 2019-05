Abgeschoben: Fremdenpolizei lässt Hochzeit platzen

Markus H. (42) aus Bad Vöslau versteht die Welt nicht mehr! Eigentlich wäre er jetzt glücklich verheiratet und gerade von der Hochzeitsreise aus Spanien in das schöne Österreich zurückgekommen. Doch die heimische Fremdenpolizei hatte die Traumhochzeit platzen lassen. Seine zukünftige Frau, die Russin Mariia N., wurde zwei Tage vor dem Jawort in Bad Vöslau verhaftet und in weiterer Folge abgeschoben. Sie ist jetzt Tausende Kilometer von ihrem Herzblatt entfernt und traut sich nicht, ein neues Visum zu beantragen.