Linzer (28) züchtete und verkaufte Marihuana

Bei umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Gallneukirchen wurde ein 28-jähriger Suchtgift-Verkäufer aus Linz ausgeforscht und zur Anzeige gebracht. Er pflanzte und kultivierte im Zeitraum von Anfang 2015 bis Ende 2018 zuerst in der Au von Steyregg in einer Outdoor-Plantage und anschließend in seiner Wohnung im Schlafzimmer in insgesamt 13 Zyklen eine Marihuana-Plantage mit 15 bis 20 Pflanzen.