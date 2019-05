Schüler aus Bischofshofen haben Erste Hilfe drauf

Ob Druckverband, Herzdruckmassage oder Beatmung - die 10- bis 18-jährigen Schüler stellten am Dienstag im Europark in zwei Kategorien („Gold“ für die Oberstufe und „Silber“ für die Unterstufe), in fünf Praxisstationen und zwei Theoriestationen ihr Erste-Hilfe-Können unter Beweis. In drei Durchgängen mit je sieben Teams wurden unterschiedliche Unfallszenarien realitätsgetreu nachgestellt.