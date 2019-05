Zwei Millionen Klicks für DJ-Duo aus Österreich

# Neuer Clip geht durch die Decke

„Freitag, Samstag“ ist eine Hommage an feierwütige Party-Wochenenden, an denen man den Kopf ausschalten kann und nicht an morgen denkt. Brachiale Beats, eingängige Vocals sowie die prägnanten Rap-Parts sind beste Zutaten für einen Hit par excellence. Der Text ist nicht jugendfrei gewählt - doch offenbar zieht genau das bei den Usern. Immerhin erreichte der Clip innerhalb kürzester Zeit über zwei Millionen Klicks!

Achtung: Folgender Clip enthält Schimpfwörter.