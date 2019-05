Flug abgesagt: Airline wollte Kosten nicht zahlen

Auf die mehrmalige Aufforderung, ihn auf einen Ersatzflug umzubuchen, reagierte die Fluglinie nicht. Der frühere Goalie war gezwungen, sich selbst einen Ersatzflug über Amsterdam zu buchen, da er am nächsten Tag einen wichtigen Termin in Wien hatte. Um zwei Uhr nachts schickte die deutsche Airline dann eine E-Mail, dass die Ersatzbeförderung am nächsten Vormittag stattfinden werde. Die angefallenen Kosten für den selbst gebuchten Flug sowie Taxikosten wollte das Unternehmen dann aber partout nicht übernehmen. Denn für eigenständig organisierte Ersatztransporte könne man keine Haftung übernehmen. Weshalb Konsel letztlich uns um Hilfe bat.