100.000 Passagiere weniger durch Pistensperre

Ohne Flughafen bleiben viele Gäste aus: „Besonders die Engländer, die sonst meist am Freitag mit dem Jet für einen Wochenend-Trip anreisen“, sagt Stefan Herzl von „Panorama Tours“. Hotel-Ketten mussten Kongresse absagen oder verschieben, weil man derzeit nicht in Salzburg landen kann: „Wir haben deshalb die Pisten-Sperre bereits vor zwei Jahren kommuniziert, damit sich unsere Partner darauf einstellen können“, so Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Selbst Li Zhansu, Präsident des Chinesischen Volkskongresses, muss zu seinem Staatsbesuch am Samstag mit der Bahn aus Wien anreisen.