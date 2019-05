„Das sind absolute No-gos beim ersten Date“

Ingrid Diem ist nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern aktuell auch mit ihrem ersten Comedy-Programm „Wie viel Frau darf’s denn sein?“ erfolgreich unterwegs und bringt in diesem regelmäßig - nicht nur Frauen - zum Lachen. Vor wenigen Tagen hat sie auf ihrer Website nun auch einen Blog gelauncht. In diesem erzählt sie mit Augenzwinkern Anekdoten aus ihrem Leben - oder dem ihrer Freundinnen und hat im Zuge dessen nun auch eine Liste an Regeln erstellt, die es beim und vor dem ersten Date zu beachten gilt.