Alkoholisierter Lkw-Lenker rammte anhaltenden Pkw

Die 27-Jährige aus Mattighofen war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto auf der B 148 (Altheimer Bundesstraße) in Richtung Ort im Innkreis unterwegs. Am Beifahrersitz saß ihre siebenjährige Tochter. In St. Georgen bei Obernberg wollte die Innviertlerin nach links in einen Güterweg einbiegen.