„The Silence“: Blutrünstige Bestien jagen Menschen

Und so fesselt uns vor allem die atmosphärische Düsternis des in entsättigte Farben getauchten Streifens, dessen am Himmel kreisende Fledermausschwärme nicht von ungefähr an Hitchcocks „Die Vögel“ erinnern und die von Wissenschaftlern verpfuschte Natur zum grausigen Gegenspieler machen. Solider visueller Horror, Regie: John R. Leonetti („Annabelle“)