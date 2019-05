Erstes Wasserstoff-Elektro-Auto in Salzburg

Hersteller Hyundai konnte bei dem 163 PS starken Wasserstoff-Elektroauto Nexo die Reichweite auf bis zu 660 Kilometer erhöhen - die größte für elektrisch angetriebene Fahrzeuge. So wie bei anderen Elektro-Autos kommen aus einem mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeug keine Abgase. Nachtanken ist aktuell an fünf öffentlichen Tankstellen in Österreich möglich, aber noch nicht im Bundesland. Ziel ist, diese Versorgungslücke für Salzburg demnächst zu schließen.