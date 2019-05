Förderungen: Steiermark lenkt jetzt ein

Das versprachen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Stellvertreter Michael Schickhofer und Finanzreferent Anton Lang brieflich dem Finanzminister. Applaus kommt von der FPÖ: „In Anbetracht des steirischen Schuldenbergs in der Höhe von 4,7 Milliarden Euro ist ein Mehr an Transparenz und das Lichten des Förderdschungels zweifelsohne ein Gebot der Stunde. Es ist erfreulich, dass die schwarz-rote Landesregierung nach jahrelangem Hinwirken der FPÖ endlich ihre Bestemmhaltung aufgegeben hat“, so Finanzsprecher LAbg. Gerald Deutschmann.