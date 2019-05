Rotes Posten-Karussell

Aufgrund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl vom 10. März verliert die Stadt-SPÖ in den wichtigsten öffentlichen Unternehmen je einen Aufsichtsrat an die ÖVP. In der Salzburg AG zieht sich Stadtvize Bernhard Auinger überraschend aus dem Kontrollgremium zurück. Stadträtin Anja Hagenauer darf hingegen bleiben und übernimmt von Auinger sogar den Vorsitz im wichtigen Verkehrsausschuss.