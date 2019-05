Täter flexten Tresor in Supermarkt auf

Mindestens zwei Unbekannte schlitzten in der Nacht auf Montag ein etwa 60 x 60 Zentimeter großes Loch in die aus Paneelen bestehende Außenwand des Adeg-Supermarktes in der Masenbergstraße. Dann schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in einen Raum, von dem aus sie die Rückwand eines Tresors aufflexten. Die unbekannten Täter hatten zudem jede Menge Glück, denn sie konnten vorerst unerkannt mit mehreren zehntausend Euro das Weite suchen.