Rund um Welser Disco tobt ein wilder Bandenkrieg

Relativ ruhig blieb es am Wochenende in und rund um das „Feeling“. Es ist wohl nur eine Frage, bis es bei der Problem-Disco wieder kracht. Denn nicht nur die Gäste sorgen für Tumulte. Laut der Welser Stadtpolizei tobt schon länger ein Bandenkrieg samt Schutzgelderpressungen. Deshalb sind sich auch Polizei und Politik einig, dass hier eine Waffenverbotszone her muss.