„Ich habe einen Beruf, der anderen Glück bringt“

Maskottchen sollen ja Glück bringen, also könnte man sagen, Erika Reimer stellt in ihrer Werkstatt in Niederösterreich das Glück her. Für die pensionierte Kostümbildnerin ist die Herstellung von Tierkostümen und Maskottchen ihre größte Leidenschaft. Begonnen hat sie als Kostümbildnerin und Schneiderin am Theater und im Fernsehen. Irgendwann fragten immer mehr Kunden ihres Kostümfundus nach Tierkostümen und Werbefiguren. Da entschied sich Reimer sich als Tierkostüm- und Maskottchenmacherin zu selbstständig zu machen. Seit 1995 ist sie damit erfolgreich.