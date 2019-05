Wiener Gogo-Girl „Lisa Platin“ nackt in TV-Show

Ja auf alle Fälle. Wenn andere ihr Wochenende genießen, sich mit Freunden treffen oder Party machen, gehe ich „arbeiten“, also tanzen. Man opfert somit viel Freizeit. Beziehungen so zu führen, ist schwierig. Außerdem haben die Partner oft Schwierigkeiten mit meiner Freizügigkeit. Als Gogo-Tänzerin präsentiere ich mich dementsprechend freizügig in den Social Medias. Viele Ex-Freunde und Freundinnen sind da eifersüchtig geworden. Aber das Tanzen macht mich glücklich und ich möchte meinen Lebensstil nicht für eine Partnerschaft ändern. Entweder man nimmt mich so, wie ich bin, oder gar nicht.