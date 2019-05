Spielend programmieren beim Education Festival

Schüler des Linzer Technikums, der HTL Leonding und Perg nehmen am 23. Mai am School-Coding-Contest teil und werden zwei Stunden Programmier-Aufgaben lösen; Kinder von 8 bis 17 Jahren können am 24. Mai beim CoderDojo in die faszinierende Welt der freiwilligen Programmierclubs eintauchen; am 25. Mai steigt dann ein Youth-Hackathon für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren. Der Blick in das Programm der von der „Krone“ präsentierten „didacta DIGITAL Austria“ zeigt, dass sich das Linzer Design Center beim 1. Education Festival in eine echte Erlebniszone verwandelt.